Prioridad de la administración es y sera infraestructura, dice la gobernadora

agosto 26, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Desde la Cuenca del Papaloapan, la gobernadora Rocío Nahle García dio a conocer que su primer informe de gobierno se llevará a cabo en tiempo y forma ante el Congreso del Estado en la primera semana de diciembre.

En el mismo, dijo, se dará cuenta de los avances que se han tenido en el primer año de su administración, aunque aún falta mucho por hacer, reconoció la mandataria veracruzana.

En su gira de trabajo, Nahle García aseguró que la prioridad de su gobierno será, año con año, la infraestructura carretera.

“Va a ser esa la prioridad, porque es lo que nos ayuda a sacar a nuestros productos, a comunicar y también es lo que hace crecer nuestra economía, si no tenemos caminos se nos dificulta mucho todo”, aseguró.

Y es que, sostuvo, se tratan temas de la producción de maíz, ganadería, desarrollo económico, pero para todo se necesitan vías de comunicación en buenas condiciones.