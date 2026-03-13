Irán no debería participar en el Mundial 2026 por su “propia seguridad”: Donald Trump

marzo 12, 2026

El presidente Donald Trump afirmó que Irán no debería participar en el próximo Mundial de Futbol –que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá– por “su propia seguridad”, en pleno conflicto bélico en Medio Oriente.

⇒ Donald Trump hizo estas declaraciones apenas dos días después de decirle al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que los jugadores iraníes serían bienvenidos a pesar del conflicto.

“La selección nacional de futbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén ahí, por su propia vida y seguridad. Gracias por su atención a este asunto”, indicó el mandatario republicano a través de su plataforma Truth Social.

Este miércoles 11 de marzo, Ahmad Donyamali, ministro de Deportes de Irán, aseguró que la selección iraní no participará en el Mundial 2026 debido a los ataques de Estados Unidos e Israel en la región, en los cuales uno de ellos acabó con la vida del líder iraní, el ayatola Alí Jamenei, el pasado 28 de febrero.

“Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial”, dijo el ministro, según medios que citan a la agencia DPA. “Considerando las acciones maliciosas llevadas a cabo contra Irán, nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación”.

De acuerdo al calendario del Mundial 2026, la selección iraní debe jugar contra Nueva Zelanda el 15 de junio en Los Ángeles, sede donde también se mediría a Bélgica el domingo 21 de junio. Para el viernes 26 de junio está programado el tercer partido de Irán, que forma parte del grupo G, ante Egipto, en Seattle.

Hasta el momento, la FIFA no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Ahmad Donyamali, pero este martes 10 de marzo, el presidente del organismo rector, Gianni Infantino, dio a conocer que se reunió con Donald Trump para hablar sobre los preparativos a 93 días del Mundial.

“También hablamos sobre la actual situación en Irán, y el hecho de que el equipo iraní se haya clasificado para participar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos”.