Arranca venta de boletos para repechaje del Mundial 2026 en México

marzo 3, 2026

La FIFA inició la venta de boletos a los partidos del repechaje internacional, el 26 y 31 de marzo, que se jugará en Guadalajara y Monterrey para determinar a las últimas dos selecciones clasificadas a la Copa Mundial 2026, la primera con 48 equipos participantes y tres sedes anfitrionas.

A través de su página oficial, FIFA.com, el máximo organismo del futbol informó que los boletos correspondientes a las dos rutas eliminatorias -la primera con Jamaica, Nueva Caledonia y República del Congo; y la segunda con Bolivia, Surinam e Irak- podrán adquirirse desde 200 pesos (11.50 dólares) por orden de llegada y estarán sujetos a disponibilidad.

“Ambos caminos podrían dar como resultado que una nación haga su debut en la extravagancia mundial, con Nueva Caledonia y Surinam en disputa para aparecer en su primera Copa”, resaltó la FIFA durante el anuncio de sobre la distribución de tickets.

En la primera ronda se enfrentarán Nueva Caledonia contra Jamaica, en Guadalajara, cuyo ganador se enfrentará a República del Congo, y el otro partido es entre Bolivia y Surinam, que se disputará en Monterrey, Nuevo León, cuyo ganador se medirá con Irak.

Los ganadores de la Ruta 1 participarán en el Grupo K del Mundial y se enfrentarán a Portugal en Houston (17 de junio), a Colombia en Guadalajara (23) y a Uzbekistán en Atlanta (27). De igual forma, el equipo que prevalezca al final de la Ruta 2 se alineará en el Grupo I, donde jugará contra Noruega en Boston (16 de junio), Francia en Filadelfia (22) y Senegal en Toronto (26).

“La oferta de venta, compra y uso de entradas están sujetos a la documentación legal de la FIFA sobre venta de entradas, disponible antes de la venta en el portal oficial”, recalcó la federación internacional ante la presencia de diversos sitios dedicados a la reventa.