¿México campeón? El pronóstico de Luis Figo para el Mundial 2026

marzo 3, 2026

A poco menos de 100 días para que inicie la Copa del Mundo 2026, las voces autorizadas del futbol internacional comienzan a soltar sus pronósticos. En esta ocasión, el turno fue para el portugués Luis Figo, quien se encuentra en territorio nacional para participar en la Copa de Leyendas. Durante su encuentro con los medios en Guadalajara, el exjugador del Real Madrid y Barcelona sorprendió a los presentes al colocar a México como uno de los candidatos al título.

Sin embargo, el comentario del lusitano tuvo un matiz de humor que relajó el ambiente en la conferencia previa al duelo entre las leyendas del Barça y el conjunto merengue en el Estadio Akron.

“¡Estamos en México, ¿no?… ¿He ganado puntos o no?”, añadió el histórico portugués entre risas.

Los candidatos reales bajo la lupa

Tras el momento de broma, el ganador del Balón de Oro retomó un tono más serio para analizar el panorama del torneo veraniego. Para Figo, la experiencia en las rondas definitivas es el factor que separa a los aspirantes de los favoritos. En su lista de candidatos serios incluyó a Argentina, Brasil, España y Francia, además de su natal Portugal.

Respecto a la selección lusa, Figo se mostró optimista pero cauteloso: “Espero que Portugal pueda estar en esa parte final… Si me convocan, seguro ganamos, estoy esperando la convocatoria”, bromeó nuevamente. El astro concluyó que, en el futbol actual, es sumamente complicado señalar a un solo favorito debido al nivel competitivo de varias naciones.

Preocupación por la seguridad

No todo fue futbol en la charla de Figo. El portugués también se sinceró sobre la situación de seguridad que ha atravesado México en semanas recientes. Admitió que existía cierto temor y preocupación dentro del entorno deportivo internacional, especialmente tras los días convulsos vividos en Guadalajara.

Sin embargo, Figo resaltó el papel del deporte como una herramienta de cambio. “El deporte es un ejemplo de que puede cambiar el mundo por los valores que tiene”, señaló, celebrando que eventos internacionales como la Copa de Leyendas se sigan realizando como preámbulo al Mundial.