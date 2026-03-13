CDMX presenta imagen oficial rumbo al Mundial 2026

marzo 12, 2026

Con una paleta de brillantes colores magenta, morado, verde, amarillo y naranja, y un logo conformado por un ajolote y quetzalcóatl, el Gobierno de la Ciudad de México presentó la imagen oficial que tendrá la capital para recibir el Mundial 2026.

Al anunciar que Campo Marte será la sala de prensa oficial que recibirá a medios de todo el mundo para cubrir la justa deportiva, la coordinadora general de Comunicación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, Ana María Lomelí, mostró la imagen que lucirá la capital en los próximos meses.

Indicó que la identidad visual está conformada por una paleta de colores que buscan proyectar una ciudad plural, orgullosa y luminosa, que se transforma sin perder sus raíces; además, cada color representa distintos rasgos de la capital:

• Magenta, que refleja fuerza y pasión.

• Morado, asociado con la memoria, la creatividad y la identidad profunda de la ciudad.

• Verde, símbolo de esperanza y futuro.

• Amarillo, que representa la luz de la fiesta y la alegría.

• Naranja, que aporta movimiento, energía y vitalidad.

El diseño incorpora también un aro que evoca el juego de pelota mesoamericano, una de las prácticas rituales más antiguas del continente, en diálogo con la fuerza simbólica de la Piedra del Sol, para representar el tiempo, el ciclo y el carácter colectivo de la cultura mexicana.

Dentro del símbolo aparecen dos figuras emblemáticas: Quetzalcóatl, como representación de sabiduría, creación y renovación; y el ajolote, especie endémica de los lagos de Xochimilco, que simboliza la resistencia y la capacidad de adaptación del ecosistema del Valle de México.

“Para quienes nos visitan, es una invitación a descubrir una ciudad viva y auténtica. Para quienes habitamos es pertenencia, continuidad y orgullo. En la Ciudad de México, la pelota no es solo un deporte, es origen y comunidad. Por eso cuando el Mundial llega a esta ciudad, la pelota vuelve a casa”, expresó.