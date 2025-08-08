Poca probabilidad de lluvias para este fin de semana: Acevedo

agosto 8, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Para este fin de semana se esperan poca probabilidad de lluvias, aunque no se descartan en las zonas montañosa y sur de la entidad, indicó el meteorólogo de la Secretaría de Protección Civil del Estado, Federico Acevedo Rosas.

En la conferencia de este viernes, el funcionario estatal dijo que no se prevé la presencia de ondas tropicales durante los próximos siete días, por lo que será un fin de semana sin lluvias intensas.

“No hay ondas tropicales en puerta, la que pueden observar en la imagen llegará a mitad de semana al sureste de México, por lo pronto si este y otros sistemas no están en el sureste de México, la tendencia es que las lluvias no sean tan abundantes de aquí al martes, es decir, la probabilidad de lluvias será relativamente baja, los acumulados para la zona sur”, explicó.

En ese sentido, destacó que durante sábado y domingo las lluvias se registraron en la zona de montaña y en la sur por las tardes noches.

Para el sábado habrá viento del noreste, este y sureste en la zona costera y temperaturas con valores en la zona norte de 34 a 36 grados Celsius< en la zona de Tuxpan y Poza Rica de 35 a 36; Veracruz -Boca del Río 32 a 34; Xalapa, Orizaba y Córdoba de 27 a 39; región del Papaloapan de 34 a 36 y Coatzacoalcos de 32 a 34 grados Celsius.

“El domingo las lluvias se siguen pronosticando, siguen las regiones de montaña y zona sur, algunas ligeras en zonas de llanura y temperaturas con poco cambio con relación al sábado”, finalizó.