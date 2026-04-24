Son 150 municipios que no han cumplido con su Atlas de Riesgo local, acusa PC

Son 150 municipios que no han cumplido con su Atlas de Riesgo local, acusa PC

abril 24, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Son al menos 150 ayuntamientos que no han cumplido con la entrega de Atlas de Riesgos locales, reveló la titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado, Guadalupe Osorno Maldonado, quien reconoció que este sigue siendo un pendiente con las autoridades municipales.

La funcionaria estatal recordó que la instrucción de la gobernadora Rocío Nahle García es fortalecer los Atlas de Riesgos Municipales, toda vez que el Atlas de Riesgo Estatal se actualiza diariamente.

“Sin embargo, ahí sí tenemos un pendiente con el desarrollo de los Atlas de Riesgo Municipales y tenemos toda una estrategia con ellos para fortalecer, en dos opciones, si deciden contratar los servicios de una empresa, una asesoría que es lo que tienen que recibir y en caso de decidir hacerlo de manera propia, la Secretaría les dará el acompañamiento técnico”.

Y es que, agregó, son alrededor de 150 municipios que no han cumplido con el Atlas de Riesgo, lo que limita la planeación preventiva frente a fenómenos naturales, aunque están llegando, es un pendiente que se tiene.

“Hemos exhortado a los alcaldes recién llegado para poder tenerlos. 150 faltan, uno no puede hacer más de lo que está en la ley, no hay un instrumento legal que sancione a los municipios por no tener su Atlas Municipal de Riesgos, pero sí hay una serie de ventajas que tiene el desarrollo del Atlas, porque es una herramienta fundamental y su información”.

Osorno Maldonado sostuvo que los atlas municipales se deben actualizar, al menos, cada dos años.

“Nosotros tenemos nuestro atlas estatal actualizado, lo actualizamos todos los días; las incidencias que vamos atendiendo es la materia prima que nos permite ir actualizando todas las capas y eso nos da una cobertura de información para tomar decisiones”, finalizó.