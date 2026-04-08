Roberto Velasco defiende en el Senado posición de México ante desaparecidos

abril 8, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal

El aspirante a titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, defendió la postura del gobierno mexicano frente al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, al subrayar que México mantendrá la cooperación internacional en la materia, pero rechazó lo que calificó como una “extralimitación” del organismo.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado donde por mayoría de votos fue ratificado en el cargo, el funcionario puso énfasis en un doble mensaje: por un lado, reconocimiento del problema de las desapariciones y solidaridad con las víctimas; y por otro, una defensa firme de la actuación del Estado mexicano frente a señalamientos internacionales.

Velasco dejó claro que el gobierno no niega la crisis humanitaria ni el dolor de las familias.

Señaló que existe plena empatía con madres buscadoras y colectivos, a quienes —dijo— se les ha acompañado en sus procesos de búsqueda.

“Déjenme decir con toda claridad que bajo ninguna circunstancia negamos el dolor de muchas familias que muchos de nosotros hemos acompañado en su búsqueda desesperada de sus familiares. Las madres buscadoras, los colectivos de búsqueda tienen toda nuestra empatía, tienen toda nuestra solidaridad, tienen todo nuestro compromiso de seguir trabajando en este tema que sabemos que es desgarrador, que causa una enorme tragedia en la esfera de cada una de estas personas y vamos a seguir haciéndolo así”, afirmó.

El aspirante a canciller subrayó que México es uno de los países que más ha colaborado con instancias internacionales en materia de desapariciones, incluyendo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y organismos de la propia ONU.

Destacó que el país ha:

• Aceptado visitas in situ del comité

• Reconocido su facultad para analizar casos individuales

• Ratificado la convención internacional en la materia

En ese sentido, insistió en que México no está en contra de la supervisión internacional y que continuará trabajando con el sistema multilateral.

No obstante, Velasco centró su crítica en el contenido del informe del comité, al señalar que existen interpretaciones que exceden sus atribuciones.

“No estamos en contra de la cooperación internacional en este tema, de hecho somos el país que más cooperación internacional ha tenido en este tema, incluyendo por supuesto con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y también por supuesto con las propias Naciones Unidas, con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y también con el propio Comité. (…) Vamos a seguir cooperando con este Comité, no estamos cuestionando eso. (…) Lo que estamos cuestionando son algunas caracterizaciones y algunas cuestiones del informe que nos parecen una extralimitación del Comité”, aseveró.

Entre los puntos más relevantes, mencionó:

• El uso del Estatuto de Roma para redefinir el concepto de desaparición forzada • La aplicación del artículo 34, que sugiere desapariciones sistemáticas con participación del Estado

Sobre este último punto, rechazó categóricamente que en México exista una política de desapariciones forzadas impulsada por el gobierno.

“Estamos cuestionando caracterizaciones que nos parecen una extralimitación del comité”, sostuvo.

Velasco aseguró que, lejos de negar el problema, el Estado trabaja diariamente para atenderlo, incluyendo la identificación de cuerpos y el fortalecimiento de mecanismos de búsqueda.

Subrayó que la instrucción del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum es mantener el compromiso en este tema, al tiempo que se exige mayor rigor a los organismos internacionales.

En su exposición, el funcionario también reafirmó la vocación multilateral de México, al señalar que el país seguirá colaborando con organismos internacionales en temas de derechos humanos, seguridad y desarrollo.

Recordó que México es miembro fundador de la ONU y reiteró que una postura crítica hacia sus organismos no implica desconocer su legitimidad, sino fortalecer su funcionamiento mediante información “oportuna y fidedigna”.

Velasco delineó una estrategia diplomática centrada en la defensa de la soberanía, el fortalecimiento de la relación con América del Norte y una mayor diversificación hacia otras regiones del mundo.

Ante legisladores encabezados por Alejandro Murat, el funcionario agradeció la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum y reconoció el trabajo de su antecesor, al tiempo que planteó los ejes que guiarían su gestión en un contexto internacional que calificó como “en reconfiguración”.

El punto central de su exposición fue la definición de una política exterior que combine cooperación internacional con una defensa firme de la soberanía nacional.

Velasco subrayó que México debe “dialogar con base en principios, no en coyunturas”, especialmente en su relación con Estados Unidos.

En ese sentido, dejó claro que la cooperación bilateral —incluida la seguridad— se mantendrá bajo el principio de “cooperación sin subordinación”, en un momento de alta interdependencia económica y tensiones globales.

Este enfoque también se refleja en la continuidad de acciones contra el tráfico de armas y drogas, así como en los mecanismos de coordinación bilateral acordados en 2025.

Velasco destacó que la relación con Estados Unidos seguirá siendo prioritaria por la integración económica, la frontera compartida y los múltiples temas en común, pero advirtió que existirán diferencias naturales entre países soberanos.

Reiteró que el gobierno mexicano respaldará la revisión del T-MEC como un instrumento clave para el crecimiento económico, al tiempo que impulsará una agenda migratoria regional basada en el respeto a los derechos humanos y la corresponsabilidad entre países.

El funcionario planteó que la política hacia América Latina y el Caribe se basará en la integración regional como mecanismo para enfrentar retos comunes. Anunció el fortalecimiento de proyectos en Centroamérica, particularmente con Guatemala y Belice, enfocados en desarrollo fronterizo y bienestar compartido.

Asimismo, destacó la importancia de relanzar el diálogo con el Caribe, fortalecer la relación con Brasil y acompañar a Uruguay en la presidencia de la CELAC, con el objetivo de articular una voz regional más fuerte en el ámbito internacional.

Uno de los ejes más relevantes de su propuesta es la diversificación de las relaciones exteriores.

Velasco subrayó el potencial estratégico de Asia —especialmente China, India y Japón— como motor de comercio, inversión e innovación.

También resaltó la importancia de concretar el Acuerdo Global modernizado con la Unión Europea, que permitiría ampliar el acceso de México a un mercado de 450 millones de personas.

En paralelo, planteó fortalecer vínculos con África y Medio Oriente, regiones clave en energía, comercio y cooperación multilateral.

En materia de política global, reiteró la postura histórica de México a favor del derecho internacional, la solución pacífica de controversias y la no intervención.

En ese marco, respaldó el reciente alto al fuego temporal entre Estados Unidos e Irán y reafirmó la posición mexicana en favor de la solución de dos Estados en el conflicto palestino.

Velasco colocó la protección de los mexicanos en el exterior como el eje principal de la política exterior. Señaló que los consulados serán la “primera línea de defensa” de los derechos de los connacionales y anunció el fortalecimiento de la red consular y del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior.

“Donde hay un mexicano o una mexicana, ahí estará México”, afirmó.

El aspirante a canciller sostuvo que la política exterior debe contribuir directamente al bienestar interno, mediante la atracción de inversiones, el fortalecimiento del comercio y la generación de condiciones internacionales favorables para el desarrollo.

Entre los pilares de su propuesta destacan:

• Defensa de la soberanía e integridad territorial • Diversificación económica y comercial • Protección consular • Cooperación internacional en seguridad • Impulso al multilateralismo • Acción climática y derechos humanos

Velasco enmarcó su visión en la tradición diplomática mexicana, retomando los principios de Benito Juárez y Venustiano Carranza, como la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias.