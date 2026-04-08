Emiten Alerta Nacional por la desaparición de Sergio Luis Ordóñez Morales en Xalapa

abril 8, 2026

Xalapa, Ver.-La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) emitió una Alerta Nacional para la localización de Sergio Luis Ordóñez Morales, de 44 años de edad, quien fue reportado como desaparecido en el municipio de Xalapa, Veracruz.

De acuerdo con la ficha oficial de búsqueda, Sergio Luis Ordóñez Morales fue visto por última vez el 26 de marzo de 2026, y el reporte de desaparición fue formalizado el 7 de abril del mismo año. El caso quedó registrado bajo un folio único de identificación y es investigado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

El hombre es de nacionalidad mexicana, complexión delgada, estatura aproximada de 1.70 metros y peso cercano a los 70 kilogramos. Presenta cabello castaño oscuro, corto y ondulado; ojos color café medianos; nariz recta, boca grande y labios delgados. Como seña particular, cuenta con un tatuaje de líneas en el brazo derecho.

Las autoridades informaron que, hasta el momento, no se cuenta con datos sobre la vestimenta que portaba al momento de su desaparición. La búsqueda se mantiene activa y coordinada entre instancias estatales y federales.

La CNB exhortó a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que pueda contribuir a su localización. Para ello, se encuentran disponibles el número telefónico 800 028 7783 y el WhatsApp 55 1309 9024, donde se puede proporcionar información de manera confidencial.

Finalmente, las autoridades reiteraron que la participación ciudadana es fundamental para avanzar en los trabajos de búsqueda y pidieron compartir la ficha oficial a fin de ampliar su difusión.