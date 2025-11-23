13 años de dolor: doña Graciela busca a su hija Sandra en Xalapa 

noviembre 23, 2025

Juan David Castilla

Doña Graciela Hernández Tenorio se manifestó frente a Palacio de Gobierno, en la Plaza Sebastián Lerdo de Tejeda, en Xalapa, la capital veracruzana, para alzar la voz por su hija, Sandra Jennyfer Giraldi Hernández, desaparecida hace 13 años. La madre expresó su profunda frustración ante la ineficacia de las autoridades, a pesar de los años de búsqueda incesante.

Hernández Tenorio relató que, a lo largo de estos 13 años, ha tocado innumerables puertas y ha recibido siempre la misma respuesta de las autoridades: que están buscando, investigando y «en eso están».

«Podré tener a lo mejor muchas investigaciones o líneas de investigación que ellos tienen, pero el punto es que yo no tengo a Sandra a trece años de su desaparición, y eso es lo que cuenta,» afirmó la madre, cuestionando directamente el trabajo de las autoridades.

La mujer criticó el término que ahora usan para referirse a casos como el suyo: «larga data», pues considera que todos los casos deben verse de la misma manera y darles la importancia necesaria.

Explicó que este concepto se aplica a las madres que se han hecho «viejas de edad y viejas en la carpeta» de investigación. Sin embargo, subrayó que ser un caso nuevo o un caso antiguo no cambia el rejsultado final.

“Aquí seamos nuevas o seamos viejas, los hijos no aparecen, las familias no aparecen, y ahí es mi pregunta, autoridad, ¿cuántos años van a pasar más para que tú me entregues a mi hija, Sandra Jennyfer Giraldi?».

La señora Hernández Tenorio hizo un llamado urgente a las autoridades para que sean empáticas y agilicen sus investigaciones. Pidió encarecidamente que le entreguen a su hija.

«La busco en vida, y si no está en vida, entrégamela como esté, porque yo necesito un lugar donde irle a llorar, donde irla a ver que mi hija esté ahí”.

Concluyó su protesta expresando la ilusión de cada madre de encontrar a sus hijos con vida, aunque reconoció con dolor que, con trece años de búsqueda, cada día que pasa reduce esa posibilidad.