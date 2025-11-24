Buscan a hermanos desaparecidos en Álamo Temapache; CEBV activa ficha

noviembre 24, 2025

Álamo Temapache, Ver., 24 de noviembre de 2025.– La Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz emitió fichas para localizar a Jonathan Olivares Cuevas, de 13 años, y Cristofer Olivares Cuevas, de 11 años, quienes fueron reportados como desaparecidos el 23 de noviembre de 2025 en el municipio de Álamo Temapache.

De acuerdo con la información oficial, ambos menores fueron vistos por última vez el domingo y desde entonces se desconoce su paradero, por lo que las autoridades consideran que su integridad física podría encontrarse en riesgo.

Jonathan Olivares Cuevas

Jonathan tiene 13 años, mide 1.50 metros, es de tez morena clara, ojos cafés oscuros y cabello negro, corto y crespo. Como señas particulares, presenta una cicatriz en el brazo izquierdo.

Cristofer Olivares Cuevas

Cristofer, de 11 años, también mide 1.50 metros, es de tez morena oscura, ojos cafés oscuros y cabello negro, corto y crespo. Tiene dos señas particulares: una cicatriz en la corva izquierda y ausencia parcial del párpado izquierdo.

La Comisión Estatal de Búsqueda solicita el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier dato que ayude a ubicarlos. Cualquier información puede reportarse al teléfono 228 319 3187, disponible las 24 horas, o al número de emergencias 911.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse atentos a los canales oficiales y difundir la información, con el objetivo de lograr su pronta