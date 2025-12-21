Familias de desaparecidos mantendrán la “silla vacía” en sus mesas esta Navidad

diciembre 21, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- En las festividades de Navidad y Año Nuevo miles de familias de personas desaparecidas en Veracruz guardan aún una silla vacía, solo con la esperanza de reencontrar a sus seres queridos.

María Antonieta Muñoz Roa, integrante del Colectivo “La Esperanza del Reencuentro”, destacó que estas fechas decembrinas son muy difíciles para las madres, padres, esposas, esposos, hermanos, hermanas, hijos e hijas buscadores.

“Son temporadas complicadas, hay una silla vacía en la mesa porque no está nuestro familiar, pero está llena de momentos que convivimos con ellos y los hacemos presentes”, dijo la madre buscadora.

Entrevistada previo a la “posada navideña” que realizaron los familiares de mujeres y hombres desaparecidos, tanto recientemente como de larga data, en el memorial a las y los desaparecidos, Muñoz Roa reiteró que se trata de una fecha triste para estas familias.

Se busca, dijo, que la ciudadanía haga conciencia y se sensibilice con el acto en mejoría de sus hijas e hijos desaparecidos y para que se sumen a esta causa.

PIDEN POSADA (ATENCIÓN) DE AUTORIDADES

María Antonieta Muñoz destacó que este año en la posada se entonó el canto tradicional pero con arreglos que habla de las personas desaparecidas y sus familias, realizado por Eje de Iglesias a nivel nacional.

Dicho canto dice en sus estrofas:

Vengo clamando justicia

Hago un llamado urgente

Porque no encuentro a mi hijo

La raptó la mala gente

Estoy muy desesperada

Quiero hacer la denuncia

Un acta levantar

Y que empiecen a buscar

Les pedimos justicia

Y apoyo solidario

Pues mi hijo muy querido

Sigue desaparecido.