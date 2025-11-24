Veracruz enfrenta miles de cuerpos sin identificar en medio de crisis forense

noviembre 24, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

La crisis forense en Veracruz continúa evidenciándose ante la presencia de miles de cuerpos sin identificar, advirtió María Elena Gutiérrez, integrante del colectivo Buscando a nuestros desaparecidos y desaparecidas.

Señaló que una muestra de este problema es la falta de coincidencia entre las cifras oficiales de personas desaparecidas y no localizadas, lo que refleja inconsistencias en los registros.

A ello se suma que, aunque la Fiscalía General del Estado toma muestras de ADN a familiares, muchas no coinciden con los restos recuperados.

“Hay un montón de restos, no solo en Veracruz sino a nivel nacional, que no tienen match con las familias que donaron muestras genéticas”, lamentó.

Gutiérrez explicó que esta situación deja al descubierto que, pese a la recuperación de restos humanos en distintos predios, no existe un familiar que pueda reclamarlos, lo que prolonga la incertidumbre y el dolor de muchas familias.

Asimismo, recordó los recientes cierres de labores en los predios de Arbolillo, La Guapota y Colinas de Santa Fe, donde por cada resto localizado las buscadoras han colocado una cruz blanca como símbolo de memoria y dignidad.