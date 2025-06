Ordena Rocío Nahle compra de medicamento oncológico para tres meses 

junio 9, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Se atiende la demanda de madres y padres de niños con cáncer para garantizar su tratamiento contra este padecimiento, aseguró la gobernadora Rocío Nahle García, quién dijo que verificará el tema de falta de aires acondicionados en la Torre Pediátrica de Veracruz.

Indicó que giró instrucciones al administrador de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) David Rangel que se adquieran medicamentos oncológicos para garantizar cuando menos 3 meses de terapias.

La mandataria veracruzana aseguró que la semana pasada, tanto Roberto Ramos Alor, coordinador del IMSS-Bienestar en Veracruz con David Rangel, administrador de SESVER realizaron recorrido con las llamadas “Camionetitas de la Salud” para dejar un 90 por ciento de abasto de medicamentos en centros de salud.

Sobre el tema de la exigencia de medicamentos para tratamiento de cáncer, Nahle García dijo que ella vio el tema “pregunté al hospital, ya me informaron, pregunté al CECAN, teníamos más faltante en el CECAN, pero hay medicamento para esta semana”.

Agregó que habló con el administrador de SESVER para que se compre este medicamento, no del día a día, sino para los próximos 3 meses para los niños y adultos con cáncer.

La mandataria veracruzana dijo que más allá de hablar con las madres inconformes lo hizo con el director del Hospital de Veracruz, pues le preocupa los tratamientos.

“Ya me dijo, no me dijo del aire acondicionado, en primer lugar no se deben quitar y en segundo lugar, si faltan hay que ponerlo, no cuesta nada, es para eso el dinero”.

Finalmente, reiteró que será esta semana cuando se tenga que resolver el tema del medicamento oncológico y su compra para tres meses.