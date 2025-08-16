OPLE tendrá que expedir nueva constancia de mayoría a Rosalba Hernández, magistrada electa

agosto 16, 2025

Xalapa, Ver.- El consejo general del Organismo Público Local Electoral (OPLE) tendrá que emitir una nueva constancia de mayoría a la magistrada Rosalba Hernández Hernández, virtual presidenta del Tribunal Superior de Justicia y experta en materia constitucional.

La sentencia la emitieron los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinaron que la constancia que se entregó a la magistrada, el pasado 30 de junio, era incorrecta, pues se interpretó de manera errónea la ley.

Rosalba Hernández Hernández fue la candidata más votada en la elección del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz (TSJE), al sumar 242 mil 800 votos en las urnas, lo que, además, le garantiza la presidencia del mismo tribunal.

Los magistrados locales resolvieron el recurso RIN-139/2025 presentado por dato protegido, para impugnar la constancia que expidió el órgano local electoral.

«Relativo a que la presidencia del Tribunal Superior de Justicia será asignada a la persona que obtuvo el mayor número de votos en el proceso electoral extraordinario, resulta errónea, dado que del análisis de la literalidad de la norma realizada, se tiene que el legislador veracruzano previo que, como persona más votada, se debe contemplar únicamente a quienes participaron como magistraturas al TSJ», se expuso.

Por ello, se ordenó al OPLE modificar los acuerdos impugnados y declare a Hernández como magistrada en materia constitucional y la declare la candidata más votada en la elección del TSJ del Poder Judicial del Estado, “por lo que se deberá expedir una nueva constancia de mayoría», se ordenó.