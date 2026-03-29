OPLE Veracruz llama a habitantes de Tamiahua a salir a votar

marzo 29, 2026

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.- Al instalarse en sesión permanente de vigilancia para dar seguimiento a la elección extraordinaria de Tamiahua, la consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Marisol Delgadillo, llamó a los más de 16 mil 700 electores a acudir a las urnas para elegir a sus autoridades municipales.

En su mensaje durante la sesión de este domingo 29 de marzo, pidió a la ciudadanía participar de manera libre y pacífica en la jornada electoral, en un ambiente de civilidad, armonía y respeto a la voluntad popular.

“Votar es su derecho, y a través de este se determina el futuro de su municipio”, expresó.

Asimismo, destacó la coordinación con las instancias de seguridad pública del estado, las cuales brindaron acompañamiento permanente durante todas las etapas de organización del proceso electoral.

Aclaró que, al término de la jornada —a las seis de la tarde—, la autoridad electoral implementará el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), en el que se dará a conocer la tendencia de la votación.

“Recordemos que los datos presentados no representan el resultado definitivo; será hasta el cómputo municipal, que inicia el próximo miércoles primero de abril, cuando se conozcan los resultados finales”, enfatizó.

También hizo un llamado a los partidos políticos y actores participantes a conducirse por las vías legales en el ejercicio de sus derechos político-electorales.

“A los medios de comunicación (…) les invitamos a acompañarnos para hacer llegar a la ciudadanía información debidamente verificada sobre los acontecimientos de esta jornada electoral”, señaló.

Proceso extraordinario: así se organizó la elección

Marisol Delgadillo recordó que este domingo se elige la presidencia municipal, una sindicatura única y cuatro regidurías, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la elección ordinaria por rebase de topes de gastos de campaña.

En atención a la convocatoria emitida por el Congreso del Estado el 31 de diciembre de 2025, el Consejo General del OPLE Veracruz declaró el inicio del proceso electoral extraordinario el 9 de enero, en lo que representa un hecho inédito al tratarse de una elección para un solo municipio.

El 23 de enero fueron ratificadas y designadas las personas funcionarias del Consejo Municipal de Tamiahua, integrado mayoritariamente por mujeres, con cinco integrantes femeninas y un hombre.

Del 9 de enero al 6 de febrero, los partidos políticos registraron sus convenios de coalición; posteriormente, el 11 de febrero, el Consejo General aprobó un único convenio, correspondiente a la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Veracruz”, conformada por el Partido Verde Ecologista de México y Morena.

Entre el 8 y el 17 de febrero se desarrolló la etapa de precampañas; del 28 de febrero al 3 de marzo se realizó el registro de candidaturas, y el 7 de marzo se aprobaron un total de 68: 40 encabezadas por mujeres y 28 por hombres, además de 12 candidaturas jóvenes y cuatro afromexicanas.

El periodo de campañas se llevó a cabo del 11 al 25 de marzo e incluyó un debate virtual el 20 de marzo, con la participación de candidaturas del PRI y Movimiento Ciudadano.

En cuanto a la organización operativa, el 12 de marzo se trasladó la documentación electoral al Consejo Municipal de Tamiahua y el 24 de marzo inició la entrega de paquetes electorales a las presidencias de las 37 mesas directivas de casilla.

Durante los 79 días de preparación, el OPLE Veracruz implementó acciones para promover el voto informado, como el sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles”, habilitado desde el inicio de campañas y que ha registrado más de 2 mil visitas.

Finalmente, el organismo destacó la coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE), así como el cumplimiento de todas las etapas del proceso bajo los principios de legalidad, certeza y profesionalismo, para garantizar que la ciudadanía ejerza su voto en condiciones de equidad, seguridad y libertad.