OPLE se prepara para elección judicial en septiembre, en espera de reforma

febrero 19, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- En tanto no se define qué ocurrirá con la reforma electoral, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) deberá instalarse en el mes de septiembre para la organización de las elecciones del Poder Judicial. En este proceso se renovará la mitad de las magistraturas, así como diversos espacios de juezas y jueces.

Como parte de la reforma al Poder Judicial se estableció la realización de una primera elección en 2025 y una segunda jornada el primer domingo de junio de 2027.

En esta última elección se someterán a votación las magistraturas y los cargos de juezas y jueces que no hayan sido renovados en 2025.

De acuerdo con el calendario electoral, el proceso para la elección de personas juzgadoras deberá iniciar en la primera semana de septiembre por parte de la autoridad electoral.

En ese sentido, la presidenta del OPLE, Marisol Delgadillo Morales, señaló que el organismo se encuentra preparado para iniciar la organización del proceso, en tanto no se determine algún cambio derivado de la reforma electoral.

“Si la reforma no determina otra cosa, iniciaríamos en septiembre, en las primeras semanas, la elección judicial. Ahorita la claridad es que tenemos que hacerla; está proyectada, programada y presupuestada, y las actividades están incluidas (…) pero estaremos atentos a lo que determine la reforma, porque se está planteando posponer el inicio de la elección judicial hasta 2028”.

Indicó que, una vez concluido el proceso electoral federal para la renovación del Congreso de la Unión y los procesos locales para la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo en algunos estados, podría iniciarse la elección judicial.

“Se está ponderando esta situación para, en su caso, diferirla. Nosotros, de todas maneras, estamos preparados para iniciar nuestra elección”, agregó.