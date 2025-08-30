Se avanza en asambleas para integrar nuevos partidos políticos en Veracruz: OPLE

agosto 30, 2025

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.- La consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Marisol Delgadillo Morales, informó que se avanza en la certificación de asambleas de las asociaciones que buscan obtener registro como nuevos partidos políticos en Veracruz.

La funcionaria electoral señaló que los fines de semana el personal del organismo acude a verificar reuniones y la participación de ciudadanos, quienes respaldan con su asistencia y firmas el proceso de acreditación que permitirá a las asociaciones constituirse en partidos políticos estatales.

Delgadillo Morales recordó que actualmente son 11 asociaciones políticas las que buscan el registro como nuevos partidos en Veracruz, las cuales deben organizar asambleas distritales o municipales.

Para agilizar el proceso, explicó, se utilizan aplicaciones móviles que capturan las credenciales de elector de los participantes y permiten comprobar si ya militan en algún otro partido político.

“Ahorita estamos haciendo el curso de conocimiento cada fin de semana, se están desarrollando asambleas en diferentes partes del estado de Veracruz, estamos acompañando a través del personal del OPLE mediante el uso de aplicaciones en teléfonos.

Hacemos la verificación de estas personas que acuden a las asambleas de sus credenciales de elector, hacemos el reporte del Instituto Nacional Electoral (INE), que nos verifica que efectivamente esas personas tienen credencial vigente y que no están afiliadas a alguna otra asociación política, para que les cuente a esta asociación y finalmente pueda cumplir con los requisitos legales y obtener su registro como partido político”, explicó.

La consejera electoral precisó que las asociaciones tienen plazo hasta diciembre para concluir con la organización de sus asambleas y cumplir con el porcentaje legal que les permita avanzar a la siguiente fase en el registro de partidos políticos locales.

¿Cuáles son los trámites legales para constituirse como partido político?

Para obtener el registro ante el OPLE, cada agrupación debe cumplir con varios requisitos. El más importante es acreditar la afiliación ciudadana y demostrar el respaldo social que les otorgue el derecho a recibir financiamiento público estatal.

El pasado 7 de marzo, el OPLE informó que 11 asociaciones en Veracruz cumplieron los requisitos para pasar a la etapa de asambleas informativas, donde buscan afiliar militantes y poder solicitar en enero de 2026 su registro oficial como partidos políticos locales.

Las asociaciones registradas son: “Esperanza Veracruzana”, “Gente Nueva Ciudadana A.C.”, “Movimiento Laborista Veracruz A.C.”, “Moci Justicia, Verdad y Libertad A.C.”, “Bienestar y Justicia Social A.C.”, “Asociación Veracruzana Antipopulismo A.C.”, “Pueblo en Equipo por Veracruz A.C.”, “Súmate, Somos Veracruz A.C.”, “Alianza Local por Veracruz A.C.”, “Organización Nacional y Estatal A.C.” y “Cruzada Ciudadana Alterna A.C.”.

De acuerdo con la normatividad, los partidos políticos locales deben acreditar militancia en al menos dos terceras partes de los municipiosde la entidad. Además, el número de afiliados no puede ser inferior al 0.26% del padrón electoralde cada distrito o municipio.

Según el reglamento del OPLE, en enero las asociaciones deberán celebrar asambleas en 20 distritos locales o en 141 municipios de Veracruz, y comprobar la afiliación de al menos 15 mil 823 ciudadanos mayores de edad, que no estén registrados en ningún otro partido político.