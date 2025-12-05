OPLEV prevé ajustes por reducción presupuestal, pero asegura que sus actividades no se verán comprometidas en 2026

diciembre 5, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

La consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV), Marisol Delgadillo Morales, señaló que la reducción de cerca de 69 millones de pesos contemplada en el anteproyecto de presupuesto para 2026 no afectará el funcionamiento del organismo, ni las actividades previstas para el próximo año.

Explicó que el Ejecutivo estatal ya remitió al Congreso su propuesta de presupuesto, y será en el transcurso de diciembre cuando los diputados definan la aprobación final. En dicho documento se proyecta una disminución del 9 por ciento respecto de los recursos originalmente programados.

Delgadillo Morales indicó que el ajuste podrá asumirse debido a que, aunque habían previsto la posible realización de más elecciones extraordinarias, al momento solo se tiene contemplada la del municipio de Jáltipan. Con ello, afirmó, el organismo podrá reorganizar sus actividades sin poner en riesgo su operación.

Detalló que el presupuesto inicial era de 734 millones de pesos y quedaría en 665 millones, una diferencia de 69 millones de pesos. La reprogramación formal de actividades se realizará en enero, una vez que el presupuesto sea aprobado.

Sobre la elección extraordinaria de Jáltipan, recordó que será necesaria luego de que el Tribunal Electoral declarara la nulidad por un caso de violencia política en razón de género. Aclaró que las candidaturas podrán participar nuevamente, pues la determinación no se emitió de manera directa hacia alguna de ellas.

Dijo que el caso sigue en proceso dentro de la cadena impugnativa, actualmente en la Sala Regional Xalapa, y podría llegar a la Sala Superior. Sin embargo, el OPLEV ya se encuentra en preparativos, estimando que la jornada podría realizarse en marzo, considerando además la coordinación con los tiempos de elección de agentes municipales.