Analizará OPLE ampliar plazo a asociación de Juan Carlos Mezhua para acreditarse como asociación política

diciembre 3, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

La consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, Marisol Delgadillo Morales, dijo que tendrán que analizar la prórroga solicitada por representantes de la asociación política Cruzada Ciudadana Alterna (Crucial), misma que encabezaba el exalcalde de Zongolica Juan Carlos Mezhua Campos, asesinado el pasado 23 de noviembre, con miras a conformar un partido político local.

Explicó que tras su fallecimiento, y dado que era representante legal, tendrán que estudiar si es posible ampliar el plazo para la realización de las asambleas con las que deben cumplir este mes.

Recordó que fueron 11 las asociaciones que iniciaron el procedimiento para conformar sus partidos políticos y que presentaron su solicitud de intención, para poder recabar simpatizantes a través de las asambleas mismas que son verificadas y certificadas por el OPLE.

De estas, actualmente solo se tienen cuatro que continúan con el proceso: Esperanza Veracruzana, Bienestar y Justicia Social, Veracruzana Antipopulismo y Cruzada Ciudadana Alterna.

«Son las cuatro asociaciones que ahorita siguen haciendo asambleas y que estamos acompañándoles en estas actividades».

En la caso de la de la asociación que presidía Juan Carlos Mezhua Campos, dijo que tras su fallecimiento, la presidencia de la asociación corre a cargo de René Asef Silahua Abirrached, y que se analiza el cumplimiento de los requisitos.

«Y él es el que sigue con las actividades de la asociación. Está una solicitud ( de prórroga) que llegó apenas ayer, si mal no recuerdo, la vamos a analizar por parte del organismo porque esto ya lo habíamos determinado en un programa de trabajo, en lineamientos, en el reglamento, y ya teníamos una claridad respecto de las fechas en las que se tenían que desarrollar las asambleas».

Explicó que estas actividades debían realizarse en diciembre, para que en enero se llevara a cabo la solicitud formal de la constitución.

Insistió en que este tema será discutido al interior del consejo para ser llevado a la mesa para la votación.

«Ellos siguen haciendo asambleas y seguimos acompañándolos. En enero tienen que presentar la solicitud y nosotros ya mandamos esas listas de todas sus afiliaciones al INE para que revisen no haya repetidos y que efectivamente sean personas que tienen sus derechos políticos electorales».