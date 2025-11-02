Delegado del INE en Veracruz propone separar elecciones judiciales, de diputados y presidenciales

noviembre 2, 2025

Por Isabel Ortega

Xalapa, Ver.– El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, consideró necesario separar las fechas de los comicios federales de las del poder Judicial para evitar complicaciones logísticas y operativas como las que se presentaron en la pasada jornada electoral.

En entrevista, el funcionario electoral señaló que como parte de los foros para la reforma electoral, que se están organizando, propuso se analicen los efectos de la concurrencia de elecciones en los distintos niveles de gobierno.

“Yo creo que esa discusión está en los foros donde tienen que llevarse a cabo. Tuve la oportunidad de participar en uno y mis dos planteamientos fueron que se separen las fechas de las elecciones, que no haya concurrencia en el mismo ámbito federal —poder judicial, ejecutivo y legislativo—, y que permanezcan los hombres y mujeres que integran los órganos electorales, porque es importante continuar con estas tareas conjuntas”, expresó.

Cervantes Martínez explicó que, aunque el proceso electoral reciente concluyó con éxito, la simultaneidad de elecciones federales y locales generó una carga de trabajo considerable y retos técnicos que podrían agravarse en el futuro.

“Operativamente, lo que vivimos fue muy complicado. Ciertamente, se lograron con éxito las elecciones, pero parte de ello fue que no tuvimos cómputos distritales de la legislatura. Cuando tengamos cómputos distritales en el INE, el grado de afectación puede ser mucho mayor, entre otras cosas”, advirtió.

El representante del INE consideró que la reforma electoral debe buscar fortalecer la organización y la certeza de los procesos democráticos en el país.