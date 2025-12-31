Poza Rica no está sola: apoyo total para su recuperación, afirma la gobernadora Rocío Nahle

diciembre 31, 2025

>SIOP no se retirará hasta concluir la rehabilitación integral del municipio.

>Se reforzará la promoción regional para detonar inversiones en la zona norte.

Poza Rica, Ver., miércoles 31 de diciembre de 2025.– En el marco del relevo de administraciones en los 212 ayuntamientos de Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle García asistió a la Sesión Solemne de Cabildo en la que Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez rindió protesta de ley como Presidenta Municipal Constitucional de Poza Rica para el periodo 2026–2029 y refrendó el respaldo total del Gobierno del Estado para la recuperación, reconstrucción y desarrollo del municipio.

Durante su mensaje, la Mandataria estatal destacó el carácter trabajador, resiliente y solidario del pueblo pozarricense, al subrayar que han sabido levantarse históricamente con trabajo y que, frente a la contingencia provocada por las lluvias e inundaciones recientes, “no están solos y vamos a apoyar con todo”.

Afirmó que su responsabilidad como Gobernadora es estar al frente “este pueblo que ha demostrado que el trabajo es parte de su ADN requiere respaldo, y ese apoyo se dará al cien por ciento cuando hay una persona al frente comprometida con su gente”, agregó.

En este contexto, señaló que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) continuará de manera permanente hasta concluir las labores de rehabilitación, además de impulsar acciones de embellecimiento urbano, promoción regional y atracción de inversiones.

Adanely Rodríguez asumió formalmente el cargo, convirtiéndose en la tercera mujer en gobernar Poza Rica y en la primera presidenta municipal emanada de la izquierda, un hecho que marca un precedente en la historia política del municipio y consolida una etapa en la que la esperanza se traduce en gobierno cercano a la gente.

En su primer mensaje subrayó que, en los momentos más críticos de la emergencia, el respaldo fue inmediato, directo y eficaz, al reconocer en la gobernadora Rocío Nahle García a una aliada firme, cuya conducción permitió movilizar recursos, coordinar esfuerzos y hacer posible una reconstrucción en tiempo récord, con un enfoque humanitario y de resultados.