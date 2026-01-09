Asesinan a periodista en Poza Rica, Veracruz

enero 8, 2026

Redacción/Xalapa. En el transcurso de la tarde de este 8 de enero, el periodista de la nota policiaca, Carlos Castro, fue asesinado en un restaurante local de Poza Rica, precisamente en la colonia Cazones. Testigos de atentado dieron parte a las autoridades al momento.

Al lugar se desplazaron elementos de El ejercito Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública, quienes acordonaron la zona y desplegaron un operativo para dar con los responsables del crimen.

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha comentado cual fue el movil del asesinato. Compañeros del periodistas comentan que el occiso ya había recibido amenazas en semanas pasadas.