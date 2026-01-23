Normalizar la recolección de basura en Poza Rica, promete Adanely Rodríguez

enero 23, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. La presidenta municipal de Poza Rica, Adanely Rodríguez Rodríguez, anunció que su administración ha redoblado esfuerzos para regularizar totalmente el servicio de limpia pública antes de que concluya el mes de enero.

Tras recibir una ciudad con un rezago crítico derivado de la suspensión del servicio durante los meses de noviembre y diciembre del año pasado, la alcaldesa señaló que la recuperación del orden y la higiene urbana es la prioridad absoluta de sus primeros días de gestión.

Rodríguez Rodríguez explicó que el panorama heredado fue complejo, con una acumulación considerable de residuos en diversas colonias debido a que el servicio no operó al cierre del 2025.

No obstante, destacó que desde el arranque de su gobierno (2026-2029) se implementó una estrategia de eficiencia operativa que ha permitido atender ya a la totalidad de los sectores, trabajando «día y noche» para abatir el atraso institucional sin comprometer las finanzas municipales.

Como parte de esta reingeniería administrativa, el Ayuntamiento de Poza Rica tomó la decisión estratégica de asumir de manera directa la recolección de basura, poniendo fin a casi dos décadas de concesiones privadas.

Esta medida, detalló la alcaldesa, no solo busca mayor control sobre las rutas y horarios, sino que proyecta un ahorro sustancial del 19 por ciento en el gasto operativo en comparación con el modelo anterior, permitiendo que esos recursos se reinviertan en prioridades ciudadanas.