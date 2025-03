No hay información de veracruzanos en campos de exterminio en Jalisco

No hay información de veracruzanos en campos de exterminio en Jalisco

marzo 12, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. La integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y acompañante de madres buscadoras, Anaís Palacios, afirmó que hasta ahora desconocen que haya restos de personas veracruzanas en el «campo de exterminio» hallado en Teuchitlán en el estado de Jalisco.

Expuso que seguramente algunas familias decidieron acudir a estos espacios, y que este caso vuelve a poner en evidencia la omisión del Estado.

«Seguramente las familias querrán ir, pero creo que aquí se vuelve a poner en evidencia cuál ha sido el papel del estado, que ha sido omiso que no ha respetado, que puede haber cocinas en cualquier rincón del país. Veracruz siendo el lugar número uno en localización de fosas clandestinas y demás, tenemos cosas que aprender de eso, pero también decir que le toca al estado».

Señaló que no son las familias las que deben resguardar estos lugares sino que le toca el estado y como ciudadanía y colectivos, observar que el Estado haga su trabajo como corresponde.

«Hasta este momento no tenemos datos que vinculen a víctimas de Veracruz, creo que eso les explotó en la mano a todo mundo y no les dio tiempo ni de esconder, y hasta ahora todavía no tenemos, pero seguramente desde los colectivos y las agrupaciones que trabajan en Jalisco también estarán compartiendo (…)».

Explicó que en el estado de Veracruz, hay puntos con características similares a los hallados en Jalisco como «La Gallera» en Tihuatlán, Colinas de Santa Fe, La Laguna en Alvarado, Arbolillo y La Guapota.