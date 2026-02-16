Presentan denuncia por posesión de mono araña en Jalisco

febrero 16, 2026

Luego de que se compartiera un video en redes sociales, mostrando a la regidora de Ocotlán, Silvia Iliana Villaruel, cargando a un mono araña, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha presentado una denuncia a la mandataria por posesión ilegal de una especie en peligro de extinción.

Dicha denuncia está basada en el Artículo 420, fracción IV del Código Penal Federal, que sanciona actividades ilegales relacionadas con la captura, posesión, transporte o el comercio de especies de flora o fauna silvestres en peligro de extinción o protegidas por tratados internacionales, como el CITES.

De esta manera, la Profepa ha dado seguimiento al caso, por lo que su personal de inspección se constituyó en la presidencia municipal de Ocotlán, con el propósito de recabar información para identificar el origen y situación de la especie. En esta búsqueda, Villaruel refirió que el animal pertenecía a otra persona y solo lo pidió prestado; sin embargo, fotos en internet demuestran lo contrario.

¿Qué es lo que sigue con el caso del mono araña?

En respuesta a esto, la Procuraduría informó las disposiciones aplicables en materia de vida silvestre, solicitando que se proporcione cualquier dato que contribuya a localizar a la persona que se encuentra en ilícita posesión del ejemplar de vida silvestre, a fin de continuar con las investigaciones correspondientes.

Cabe señalar que el mono araña (Ateles geoffroyi) es una especie en peligro de extinción conforme con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, además de acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre, ningún ejemplar de primate puede ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial.

En este sentido, la denuncia presentada por Profepa aclara que se le podrá imponer una pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días de multa, a quien ilícitamente cause un riesgo a la flora, fauna y ecosistemas.

Por su parte, la ahora ex regidora, presentó un comunicado en sus redes sociales, señalando que comprendía el enojo de la población, por lo que decidía separarse de manera inmediata del cargo que asumía como regidora. “Cuando se comete un error, debe haber consecuencias claras”, señaló Villaruel, afirmando que asumirá con responsabilidad la situación, dando la cara durante todo el proceso.

Finalmente, la Profepa, señaló que continuará realizando las diligencias necesarias para que se logren esclarecer los hechos y se garantice la protección del ejemplar involucrado, reiterando a la ciudadanía que la extracción, posesión y comercialización ilegal de ejemplares de vida silvestre, no solo es un delito, sino una amenaza directa para la conservación de las especies.