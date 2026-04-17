Jalisco ajusta su calendario de clases por el Mundial 2026

abril 16, 2026

La Secretaría de Educación de Jalisco determinó ajustar el calendario escolar 2025–2026 para escuelas públicas y privadas de Educación Básica, con el objetivo de privilegiar el derecho a la educación y atender las necesidades de movilidad y seguridad derivadas de que el estado será sede del Mundial de Fútbol 2026.

Ante la realización de este evento deportivo, las “modificaciones permitirán organizar de manera ordenada el cierre del ciclo escolar, garantizando la continuidad del aprendizaje de niñas, niños y adolescentes”, señaló la dependencia en un comunicado.

De esta forma, la Secretaría de Educación de Jalisco hizo oficial que “el 11, 18, 23 y 26 de junio se implementarán actividades educativas a distancia, debido a la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026 y los partidos que se realizarán en la ciudad de Guadalajara”.

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El registro de calificaciones será del 19 al 26 de junio, mientras que la entrega de boletas de evaluación tendrá lugar los días 29 y 30 de junio. El fin de clases ordinarias será el 30 de junio, el 1 de julio se realizará la Octava Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar, y los días 2 y 3 de julio se desarrollará el taller intensivo para el personal docente.

Del 6 al 14 de julio habrá actividades pedagógicas complementarias opcionales para las y los estudiantes. En ese mismo periodo, del 6 al 10 de julio, se entregarán certificados, los cuales podrán ser descargados por madres, padres y tutores a través de la plataforma APPrende Jalisco. Será el 15 de julio cuando finalice el ciclo escolar.

⇒ De esta manera, la Secretaría de Educación de Jalisco reiteró su compromiso de brindar una educación de calidad, adaptando sus procesos a las condiciones del entorno y priorizando en todo momento el bienestar y aprendizaje de la comunidad educativa.

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Las modificaciones al Calendario Escolar 2025-2026 están disponibles en el siguiente enlace: https://apprende.jalisco.gob.mx/comunicados/acuerdo-del-secretario-sobre-modificaciones-al-calendario-escolar/