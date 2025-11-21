Enrique Alfaro, de exgobernador a auxiliar técnico en España

noviembre 21, 2025

El que fuera gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció en sus redes sociales que iniciará su camino como entrenador de fútbol, y ya hizo oficial que será auxiliar en el Real Valladolid, equipo de la segunda división de España.

En 2024, el entonces titular del Poder Ejecutivo de Jalisco informaba que dejaba por completo el camino político, luego de 25 años de carrera en la que logró ser presidente municipal, alcalde y gobernador.

Y un año después, a la edad de 52, el cambio fue radical, pues inicia una nueva etapa como entrenador profesional en el fútbol europeo.

“Hubo muchos que no entendieron mi decisión, otros se burlaron de mi propósito. Esa ha sido la historia de mi vida. Hacer lo que siento y luchar por lo que creo con determinación, aunque el mundo te juzgue, aunque todos duden de ti”, expresó en su comunicado.

Su preparación inició hace tres años, cursando la carrera de dirección técnica en el ATFA de Argentina, con horas de prácticas en las Chivas, y cerró su formación con un Máster de Dirección de Fútbol en la universidad del Real Madrid.

No obstante, su esfuerzo se vio plasmado en una oportunidad única: “Hoy me llena de felicidad decirles que el Real Valladolid Club de Futbol será mi nueva casa. Que voy a continuar mi proceso de formación como Auxiliar Técnico del primer equipo en La Liga Hypermotion”, informó a todo el público con alegría.

Aunque es un club antiguo de España, llega cobijado por compatriotas y caras reconocidas. En principio, los dueños del club son Ignite Sports (vendido recientemente por el icónico futbolista brasileño, Ronaldo Nazario), liderado por el mexicano Gabriel Solares. El grupo está conformado por accionistas de Norteamérica y tiene el respaldo de algunos fondos europeos, por lo que parece un proyecto serio y blindado.

El “maestro” de Alfaro será Guillermo Almada, un viejo conocido del balompié mexicano. De esta manera, inicia su camino en una de las categorías más fuertes como parte del cuerpo técnico de los blanquivioletas.