Fiscalía de Jalisco archiva dos investigaciones en contra de Omar “N”

Este jueves la Fiscalía de Jalisco, en una conferencia, por medio de su titular, Salvador González de los Santos, informó que se archivaron otras dos carpetas de investigación en contra de Omar “N”, el goleador histórico de las Chivas, que se encuentra en prisión preventiva oficiosa por un presunto delito de abuso sexual infantil.

Tras su detención el pasado 10 de octubre, se develaron otras dos denuncias que fueron previamente interpuestas en contra del exfutbolista, aunque no tienen ninguna relación con el caso actual.

Sin embargo, el propio fiscal admitió que decidió archivarlas porque en ambas no existía algún tipo de delito o evidencias que pudieran sugerir que se continuara con una investigación formal.

La primera de ellas es de carácter civil, de un tema de responsabilidades de paternidad. No obstante, indicó que tras un profundo análisis no se detectó que hubiera una omisión en contra de las leyes, por lo que no había acto para perseguir y se resolvió al poco tiempo por mutuo acuerdo de los involucrados.

En el segundo caso se desconoce cuál fue el tipo de querella, pues la víctima solicitó el derecho de confidencialidad.

El fiscal indicó que sucedió en febrero de 2025, pero que no se encontraron evidencias suficientes para tipificar un ilícito que conceda retomar la averiguación correspondiente.

Al no tener un desenlace que permita continuar con los debidos procesos que establecen las leyes, ambas carpetas fueron archivadas. Aunque en caso de encontrar alguna prueba o indicio adicional, no serán desestimadas.

De igual manera, se presentó más información acerca del caso actual. El delantero se encuentra en el Penal de Puente Grande, en buen estado de salud, cumpliendo con la prisión preventiva oficiosa que tiene plazo hasta el 10 de abril del 2026 o hasta que haya una resolución para un dictamen antes de esa fecha.