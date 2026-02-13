Asesinan a Blanca Estela Álvarez, regidora de Manzanilla de la Paz, Jalisco

febrero 13, 2026

Blanca Estela Álvarez Chávez, regidora de Movimiento Ciudadano del municipio de La Manzanilla de la Paz, Jalisco, fue encontrada sin vida con signos de violencia al interior de su camioneta. Los hechos se investigan bajo protocolo de feminicidio.

De acuerdo con la Fiscalía General de Jalisco, el cuerpo de la regidora fue localizado en los primeros minutos de este 13 de febrero al interior de su camioneta y, tras realizarse los dictámenes correspondientes bajo los protocolos de feminicidio, se determinó que la causa de muerte fue estrangulamiento.

“Además de confirmar la causa de muerte, los dictámenes forenses también identificaron que en los brazos de la víctima había lesiones producidas por lo que pudieron ser agujas”; debido a esto, las investigaciones continúan para esclarecer los hechos, agregó la Fiscalía estatal.

Horas antes, el gobernador Pablo Lemus había declarado que la regidora fue hallada “sin huellas de violencia”, versión que quedó desmentida tras los dictámenes forenses. “Y bueno, pues tenemos un recuerdo muy bonito de ella, una mujer muy trabajadora, emprendedora”, dijo el mandatario a medios de comunicación.

Mientras que Movimiento Ciudadano de Jalisco lamentó la muerte de la regidora Blanca Álvarez. “Hoy quienes integramos la familia de Movimiento Ciudadano en Jalisco estamos consternados por la muerte de nuestra regidora en La Manzanilla de la Paz”, expresó el partido en sus redes sociales.

⇒ El Gobierno Municipal de La Manzanilla de la Paz también lamentó el fallecimiento de la regidora: “Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos. Descanse en paz”, escribieron.

Las primeras investigaciones permitieron señalar que las pertenencias de la víctima se encontraban con ella y que el automóvil no contaba con daños.