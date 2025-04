No hay descargas de aguas negras en el lago de las Ánimas: Alcalde

No hay descargas de aguas negras en el lago de las Ánimas: Alcalde

abril 8, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver.El alcalde de Xalapa, Alberto Islas Reyes, descartó que haya descargas residuales en el lago de Las Ánimas que esté provocando su contaminación y remarcó que siguen los trabajos de limpieza.

En entrevista detalló que dicho cuerpo de agua padece de la acumulación de sedimentos y de los propios desechos de la fauna que allí habita, pero no por descarga de aguas negras.

«No son depósitos de ningún drenaje, no, eso tendría una polución y un olor impresionante, no, no es eso, se han llenado con sedimentos y los propios sedimentos de los animalitos que ahí habitan”.

El funcionario reconoció que las labores del ayuntamiento de Xalapa por ahora son para una limpieza superficial pero que más tarde se va a realizar el dragado que requiere.

Cuestionado sobre si esta situación no afecta el turismo que se espera en Semana Santa, explicó que es cuestión de días para avanzar y que dé un mejor aspecto.

“Se tiene que dragados (…) ahorita por lo pronto llevamos lago y medio limpio, y se sigue trabajando y esperamos esta semana o quince días tenerlos limpios todos, tener una visión bonita y luego ya le entramos a fondo».