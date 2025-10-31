Módulo de atención de crisis del Xallitic hizo contención a 10 personas

octubre 31, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.-Luego de la instalación del Módulo de Atención en la zona del Puente de Xallitic se han logrado contener cuando menos 10 personas que intentaron atentar contra su vida, aseguró el presidente municipal de Xalapa, Alberto Islas Reyes.

En entrevista, el alcalde de Xalapa dijo que si bien la atención de temas de salud mental corresponden a los Servicios de Salud de Veracruz, el ayuntamiento se involucró para ser el primer contacto de los ciudadanía en momento de crisis.

“No es un tema que nos competa directamente, pero no podíamos quedarnos al margen. Instalamos el módulo de atención, colocamos cámaras de vigilancia y Seguridad Ciudadana realiza recorridos permanentes en la zona”.

En ese sentido, explicó que el módulo se mantendrá de manera permanente, ya que ha sido eficaz para dar acompañamiento y contención emocional a personas que acuden al puente con otras intenciones.

“El personal se acerca, conversa con ellos y logra que se retiren, ha funcionado y por eso lo vamos a mantener”.