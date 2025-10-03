Xalapa, espera aprobación del INAH para colocar rejas en el puente de Xallitic

octubre 3, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El alcalde de Xalapa, Alberto Islas Reyes, afirmó que están a la espera de la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para iniciar con la colocación del enrejado en el puente Xallitic, pues de lo contrario podrían incurrir en una ilegalidad.

En entrevista señaló que, aunque el proyecto ya está, no pueden iniciar hasta que el Instituto lo avale. Esto como una medida para prevenir que más personas busquen arrojarse del puente, como ya ha ocurrido.

“Ya tengo proyecto para establecer un enrejado similar al que se tiene en el parque que está en Ávila Camacho para que no se pierda la armonía, pero antes solicité al Instituto Nacional de Antropología e Historia que me autorice la intervención para evitar cualquier acto que nosotros hagamos ahí y se pueda considerar como ilegal y de responsabilidad”..

Detalló que, si bien el puente no es considerado monumento histórico, se encuentra dentro de centro histórico, por lo que es necesaria la autorización para comenzar con los trabajos.

“Como está en el centro histórico, el puente realmente no es un monumento histórico, pero está en el centro histórico y eso hace que forme parte del entorno, lo vamos a variar si le metemos las rejas y eso es lo que podría considerarse como una irregularidad o ilegalidad, por eso estamos pidiendo el permiso y si nos lo autorizan, actuamos de manera inmediata”.

Refirió que, si el INAH pidiera que se reencause la petición a otra área o dependencia, se cumpliría con ello, pero al momento no se tiene respuesta.

Y es que, de acuerdo con el edil xalapeño, de hacer alguna intervención, se corre el riesgo también de afectar la denominación de Barrio Mágico de Xallitic.