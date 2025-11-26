Xalapa, ejemplo de trabajo en equipo: Alberto Islas

noviembre 26, 2025

*Destaca avances logrados en su gestión como Presidente Municipal

Xalapa, Ver.- Con orden, finanzas sanas, un manejo eficiente de los recursos y una política de puertas abiertas, Xalapa se transforma y se consolida como la Atenas Veracruzana y Capital de las Virtudes, afirmó el alcalde Alberto Islas Reyes, al clausurar la jornada de información y servicios públicos realizada en el parque Benito Juárez.

Ante el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, recordó que desde que asumió el cargo de Presidente Municipal, en diciembre de 2024, se comprometió a encabezar una gestión basada en la honestidad, la transparencia y el trabajo en equipo, convencido de que éste es el mejor camino para el bienestar colectivo, como se mostró en los módulos informativos que se instalaron para esta jornada.

Expuso que para dar continuidad al trabajo iniciado por el entonces alcalde Ricardo Ahued, se implementó una política de puertas abiertas cercana a la gente, lo que se tradujo en resultados en favor de Xalapa.

El Alcalde aseguró que esta jornada tuvo el objetivo de revisar los avances obtenidos y mostrar lo realizado en esta Administración, en un ejercicio de rendición de cuentas que demuestra que Xalapa es un gran ejemplo de trabajo en equipo, pues la única manera de entender y solucionar los problemas de la ciudad es dialogar de manera directa con la sociedad.

“Apostamos a una gobernanza comprometida y, hoy, ciudadanía y Gobierno trabajamos juntos hacia un mismo objetivo: el bien de Xalapa”, agregó.

El Presidente Municipal expuso que en sus casi 361 días de gestión, se lograron importantes avances, entre los que destacan los resultados en materia de Bienestar Social, pues se apoyó a quienes no contaban con recursos para enfrentar emergencias.

Además, se dio prioridad a la cultura y recreación, se empoderó a la juventud con un enfoque transversal e integral, y se transformó a las bibliotecas municipales y centros comunitarios en espacios abiertos para el aprendizaje de la comunidad.

Para inhibir el delito, dijo, se constituyeron 2 mil 353 redes vecinales de seguridad, recuperaron 86 espacios públicos e iluminó como nunca el Centro Histórico y las principales avenidas de la ciudad.

También se hizo mucha obra pública y se invirtió cada peso en beneficio directo de la población.

En materia de desarrollo económico, añadió, se facilitaron los trámites a distancia, se impulsó el acceso a ciencia y tecnología como un motor de desarrollo, y se garantizó el crecimiento económico incluyente.

Asimismo, destacó que hoy Xalapa es un referente turístico que recibió este año 810 mil visitantes.

En Derechos Humanos y Buen Gobierno, se dio acceso gratuito a Internet a más de 27 mil personas y se atendieron más de 12 mil peticiones ciudadanas.

El alcalde Alberto Islas expuso que este Ayuntamiento reafirmó su compromiso con el medio ambiente y el equilibrio ecológico, con acciones como la ampliación del relleno sanitario, que garantiza un manejo adecuado de los residuos sólidos.

Finalmente, se comprometió a seguir sirviendo a la sociedad hasta el último minuto de la Administración.

Tras el acto protocolario, la Orquesta Municipal de Xalapa y el Trío Coatepec ofrecieron un concierto especial de bolero y salsa.

Asistieron las y los regidores Aníbal Pacheco López, Carlos Ortega Murguía, Dora Angélica Méndez López, María Guadalupe Márquez Leonardo, Carlos Rugerio Martínez; el secretario del Ayuntamiento, Enrique Córdoba Del Valle, así como funcionariado municipal.