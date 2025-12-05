Obras, finanzas y gobernabilidad: lo que presentará Alberto Islas en el Cuarto Informe

diciembre 5, 2025

*Este 10 de diciembre, a las

a las 11:00 horas en el patio central de Palacio Municipal

Xalapa, Ver.- En cumplimiento a los ordenamientos legales y los principios de transparencia y rendición de cuentas, el próximo 10 de diciembre, a las 11:00 horas, el alcalde Alberto Islas Reyes rendirá el Cuarto Informe del Estado que Guarda la Administración Pública Municipal 2022-2025.

En Sesión Solemne de Cabildo a celebrarse en el patio central de Palacio Municipal, el Edil presentará ante sociedad civil y representantes de los tres órdenes de Gobierno un informe detallado de los resultados, logros y retos de la presente Administración.

En el Informe, el Presidente Municipal dará cuenta de las obras y acciones realizadas por las distintas direcciones y áreas que conforman el Ayuntamiento de Xalapa, así como los avances que se tuvieron en los ejes de trabajo estratégicos del Gobierno Municipal.