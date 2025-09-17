No hay certeza para la realización del acueducto para Xalapa: Conagua

septiembre 17, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- No hay certeza de que se pueda realizar la obra del acueducto para la capital del Estado, toda vez que no se tiene definida todavía la fuente de abastecimiento que sostendría la obra, reconoció el director del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Pablo Robles Barajas.

Entrevistado en el marco de la Guardia de Honor por el 215 aniversario del inicio de la Lucha de Independencia, el funcionario federal sostuvo que se están analizando las opciones, pero no hay nada en concreto.

“Estamos revisando cuáles son las fuentes posibles, realmente no tenemos una que sea ahorita muy clara, estamos haciendo los estudios, pueden aparecer más, de las que mencionó ahorita pueden aparecer más, estamos revisando la posibilidad”.

Y es que, en la zona de Perote, las fuentes, dijo, son limitadas por una declaratoria de veda de la misma Conagua, a fin de no explotar las fuentes de agua en la zona.

“Se están revisando, están cambiando, se están desechando, estamos buscando que haya una alternativa distinta al municipio de Xalapa (…) En este momento yo no podría garantizar que va a haber esa opción , estamos buscando alternativas”.

Cuestionado en torno a los pozos de agua que se perforaron en la zona de El Castillo, dijo que se localizó agua, pero falta la infraestructura para el transporte y distribución a la población de la capital.

Y tras reconocer que desde hace mucho tiempo alcanzó la crisis del agua, recomendó a la población recurrir a la captación de agua de lluvia, y aplicar una cultura de cuidado del recurso.