No confundir el respeto a la ley con la falta de carácter: Ahued

No confundir el respeto a la ley con la falta de carácter: Ahued

mayo 15, 2025

Redacción. Xalapa, Ver.- El secretario de Gobierno de Verqcruz, Ricardo Ahued Bardahuil advirtió que seguirá aplicando la ley, le guste a quien le guste. Al tiempo de aclarar que la actual SEGOB no acosa alcaldes o periodistas, y eso no significa que no tenga carácter.

Respondió a las críticas que señalan que la SEGOB es laxa, y dijo que el puesto no es para abusar de nadie, pero hay firmeza de su parte cuando debe haberla.