Ahued advierte que no habrá impunidad en el caso del “cartel inmobiliario” en Xalapa, llama a la ciudadanía a denunciar

Ahued advierte que no habrá impunidad en el caso del “cartel inmobiliario” en Xalapa, llama a la ciudadanía a denunciar

enero 28, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- En el caso del llamado “cartel inmobiliario”, el Gobierno del Estado no encubrirá a ningún funcionario, notario o particular involucrado en presuntas irregularidades en operaciones inmobiliarias que se detectaron en Xalapa, advirtió el titular de la Secretaría de Gobierno, Ricardo Ahued Bardauil.

En entrevista, señaló que la instrucción de la gobernadora Rocio Nahle García es actuar ante cualquier anomalía y presentar denuncias cuando se detecten posibles actos indebidos.

“Yo no soy tapadera de nadie y de ningún abogado. Nosotros no nos prestaremos de ninguna manera desde la Secretaría de Gobierno a tolerar algún funcionario que esté coludido”, sostuvo el encargado de la política interna de Veracruz.

Indicó que desde la Secretaría de Gobierno no se tolerará la colusión de servidores públicos en este tipo de prácticas y dijo que cada autoridad deberá asumir su responsabilidad en caso de confirmarse actos irregulares y reiteró que la política es no permitir impunidad.

Por otra parte, pidió a las y los afectados a presentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado por posibles atropellos y se presenten las pruebas que tengan en el tema.

Asimismo, informó que a una notaría le fue retirado el permiso al detectarse irregularidades en su operación.

Hay que recordar que en Xalapa se dio a conocer la operación del llamado “cartel inmobiliario”, acusado de operar en la capital despojos de bienes a ciudadanos, en los que estarían obligados inmobiliarias, jueces del Poder Judicial y funcionarios públicos.