Asegura Ricardo Ahued que el delito se combate todos los días

marzo 1, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El pacto de la actual administración estatal es con la legalidad y con la sociedad veracruzana, por lo que se combate el delito todos los días, aseveró el titular de la Secretaría de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, quien dijo que se atienden todos los acontecimientos que ocurren en la entidad.

El encargado de la política interna del estado aseguró que si bien hay incidentes que preocupan a las autoridades, ni el centro, sur y norte se tolera a los delitos.

“La gobernadora no tiene pacto con nadie, el secretario no tiene pacto con nadie, más que con la legalidad, la sociedad y el pueblo de Veracruz. Que combatimos el delito sí, que tenemos de repente acontecimientos que nos preocupan, también, pero ni en el centro, ni el norte, ni el sur se tiene tolerancia a los delitos, se combaten”.

Sostuvo que en todos los hechos que se han registrado van a avanzando las investigaciones en el norte y sur de Veracruz.

Asimismo, refirió que se tienen objetivos prioritarios de grupos que quisieran hacerse presentes, dejarles en claro que “aquí no caben”, por lo que se hace un combate al delito todos los días.

Cuestionado en torno a si hay algún grupo delictivo que busque instalarse en la entidad, advirtió que no se permitirá.