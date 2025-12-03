Ningún alcalde electo ha pedido reforzar seguridad en tomas de protesta: Ahued

diciembre 3, 2025

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Ningún alcalde o alcaldesa ha solicitado seguridad adicional para las ceremonias de toma de protesta el próximo 1 de enero de 2026 en los 212 municipios, informó el titular de la Secretaría de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil.



En entrevista en el Congreso del Estado, el encargado de la política interna del Estado dijo que no se ha recibido una solicitud formal al respecto.



“No nos han solicitado, pero están en su derecho; que manden el oficio para que haya coordinación con SSP, Guardia Nacional o la Armada, los que tengan que intervenir atendiendo alguna posible solicitud de apoyo”.