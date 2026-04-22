Ricardo Ahued reconoce fallas admnistrativas en Salud, las cuales generaron manifestaciones 

abril 22, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Ante las manifestaciones de trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), el titular de la Secretaria de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil reconoció que hay fallas administrativas en la Secretaría de Salud y confirmó que se revisan entre 23 y 24 demandas de la organización.

En entrevista, el encargado de la política interna de Veracruz dijo que se atienden pendientes de pago, así como la entrega de equipamiento, peticiones que se incluyen en su pliego de demandas.

De los 24 puntos, dijo, algunas ya fueron resueltas y otras estan en proceso, con un trabajo coordinado entre Servicios de Salud de Veracruz y el IMSS-Bienestar.

“Tenemos semáforo en verde en varios, algunos en amarillo y otros en rojo y se tiene que revisar entre IMSS-Bienestar y Secretaría de Salud (…) Estamos convocando a los trabajadores administrativos que hagan su trabajo, que no dejen su trabajo rezagado porque en vez de ayudar a la gobernadora y al gobierno se generan una serie de problemas innecesarios”.

Además, Ahued Bardahuil reconoció que existen adeudos y falta de insumos y equipamiento arrastrados desde el 2025, así como pago de viáticos.

“Ellos lo pagan de su bolsa y cuando los van a cobrar no hay gente que dé recibos fiscales en la sierra, entonces hay temas que se deben resolver con sensibilidad”.

Ricardo Ahued lamentó que derivado de procesos admnistrativos se generara esta situación, por lo que se pudo haber evitado, punto y tenemos que ponernos en el papel de darle servicio a Veracruz y no causar problemas ni a los trabajadores ni a la propia gobernadora.