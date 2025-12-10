Se investiga tema de autotransportes Miradores, habrá unidades nuevas para Xalapa: Ricardo Ahued 

diciembre 10, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El secretario de Gobierno del estado de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, informó que se sigue investigando la situación de los autotransportes Miradores luego del accidente en el que una joven perdió la vida tras una volcadura en Emiliano Zapata.

“Están las carpetas, se está investigando, y desde luego que se le dará apoyo a las familias, se les está atendiendo”, dijo.

En ese tema de transporte público, indicó que el Servicio Urbano de Xalapa está revisando cambiar las unidades para mejorar el servicio que se brinda.

«Serán camiones con otras características que le puedan ser útiles a Xalapa de acuerdo a la orografía de Xalapa. Los mismos transportistas necesitan cambiarlos y traen una propuesta».

Sobre el servicio Ulúa en el Puerto de Veracruz dijo que se tendrá que revisar a que se deben los accidentes con algunas unidades que se han dado y también si los conductores cuetan con las capacitaciones necesarias.