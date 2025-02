Netflix aparta a Karla Sofía Gascón de la campaña rumbo a los Oscar

febrero 4, 2025

A pesar de sumar 13 nominaciones a los Premios Oscar 2025, Emilia Pérez sigue dando de qué hablar, y las cosas para la actriz Karla Sofía Gascón cada vez se ponen peor. La española fue eliminada de anuncios, carteles y vallas publicitarias de la película dirigida por el francés Jacques Audiard.

The Hollywood Reporter mencionó que Netflix no costeará los viajes de Gascón, quien viajaría desde España hasta California, Estados Unidos, donde esta semana se realizarán diversos eventos de promoción del filme.

La plataforma de streaming no ha incluido a Karla Sofía en sus correos electrónicos ni en los anuncios que promocionan la película en la temporada de premios. Además, no estará presente en las principales fechas de los próximos días, como el almuerzo de los Premios AFI (American Film Institute), previsto para este jueves.

Entre los actos a los que la actriz no asistirá se encuentran la Gala de los Critics Choice Awards, que se llevará a cabo este viernes, y los Premios de los Productores (PGA Awards), que tendrán lugar el sábado 8 de febrero, donde inicialmente estaba programada para ser presentadora.

Sin embargo, para todos estos eventos sí está confirmada la presencia del director Jacques Audiard, así como de las actrices Zoe Saldaña y Selena Gómez.

Independientemente de esta situación, la actriz española sí está confirmada en otros actos de la semana. No obstante, aún no hay información oficial de Netflix sobre su exclusión de la campaña de los Oscar ni sobre su presencia en eventos importantes.

La actriz se quejó el pasado domingo de qué no se le esté escuchando cuando dice que “la mayoría” de los mensajes que escribió en su cuenta de X son falsos, aunque no aclara cuáles son verdaderos.

“Se me ha juzgado, condenado, sacrificado y apedreado sin un juicio y sin derecho a defenderme”, dice en unas declaraciones a la cadena CNN en español en las que añade que no piensa renunciar a su nominación a los Oscar como mejor actriz por una película en la que “me he dejado tres o cuatro años de mi vida trabajando como loca”, señaló.