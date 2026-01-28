Netflix revela ELVIS – UNA NUEVA ERA: Los momentos no contados detrás de la leyenda”

Netflix revela ELVIS – UNA NUEVA ERA: Los momentos no contados detrás de la leyenda”

enero 27, 2026

¿Qué pasaría si la silueta más famosa del mundo finalmente se convirtiera en un hombre real, que respira otra vez? ELVIS – UNA NUEVA ERA va más allá del mito: de vuelta a las raíces de Tupelo, la ambición cruda y los momentos privados que la historia no enmarcó.

A través de destellos nunca vistas y narración íntima, sigue a Elvis desde habitaciones pequeñas a escenarios globales, capturando las actuaciones explosivas y el silencioso costo humano que hay detrás de ellas.

Esto no es solo una celebración de un legado.

Es una invitación para ver al Rey de cerca: vulnerable, motivado e inconfundiblemente vivo en cada nota, cada elección, cada punto de inflexión que todavía se hace eco a través de generaciones.

Se informa sobre una serie documental de varias partes que abarca la trayectoria completa de Presley.

“ELVIS – A NEW ERA” promete mostrar la faceta más humana y vulnerable del artista, incluyendo momentos privados y escenas de su juventud en Tupelo.