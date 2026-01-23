Oscar 2026: ¿Dónde ver las películas nominadas?

enero 22, 2026

La temporada de premios ha alcanzado su punto de ebullición y la pregunta que domina las conversaciones finalmente tiene respuesta: ¿dónde y cuándo podemos ver las grandes contendientes del año? Con el anuncio oficial de las nominaciones al Oscar 2026, el mapa del cine se divide este año entre la experiencia de la pantalla grande y el dominio cada vez más grande del streaming.

Desde las esperadas secuelas de alto presupuesto como Avatar: Fire and Ash y Zootopia 2, hasta las apuestas de autor que aterrizan en plataformas como Apple TV y HBO Max, el calendario de las próximas semanas se presenta como un banquete imperdible para los amantes del cine.

Aquí te dejamos una guía sobre dónde ver las películas nominadas al Oscar 2026, para que puedas armar tu propio maratón rumbo a la noche más esperada de Hollywood.

CINES

Amélie y los secretos de la lluvia (19 de febrero)

Arco (5 de febrero)

Avatar: Fire and Ash

Bugonia

Hamnet (29 de enero)

If I Had Legs I’d Kick You (5 de marzo)

It Was Just An Accident

Marty Supreme

The Secret Agent (26 de febrero)

Sentimental Value

Sirat (22 de enero)

Song Sung Blue

The Voice of Hind Rajab (12 de febrero)

Zootopia 2

HBO MAX

The Alabama Solution

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

The Devil is Busy

One Battle After Another

Sinners

Weapons

NETFLIX

All the Empty Rooms

Frankenstein

KPop Demon Hunters

The Perfect Neighbor

Train Dreams

DISNEY+

Elio

MUBI

The Ugly Stepsister (23 de enero)

APPLE TV

Come See Me in the Good Light

F1

The Lost Bus

PLATAFORMAS DIGITALES