Oscar 2026: ¿Dónde ver las películas nominadas?
enero 22, 2026
La temporada de premios ha alcanzado su punto de ebullición y la pregunta que domina las conversaciones finalmente tiene respuesta: ¿dónde y cuándo podemos ver las grandes contendientes del año? Con el anuncio oficial de las nominaciones al Oscar 2026, el mapa del cine se divide este año entre la experiencia de la pantalla grande y el dominio cada vez más grande del streaming.
Desde las esperadas secuelas de alto presupuesto como Avatar: Fire and Ash y Zootopia 2, hasta las apuestas de autor que aterrizan en plataformas como Apple TV y HBO Max, el calendario de las próximas semanas se presenta como un banquete imperdible para los amantes del cine.
Aquí te dejamos una guía sobre dónde ver las películas nominadas al Oscar 2026, para que puedas armar tu propio maratón rumbo a la noche más esperada de Hollywood.
CINES
- Amélie y los secretos de la lluvia (19 de febrero)
- Arco (5 de febrero)
- Avatar: Fire and Ash
- Bugonia
- Hamnet (29 de enero)
- If I Had Legs I’d Kick You (5 de marzo)
- It Was Just An Accident
- Marty Supreme
- The Secret Agent (26 de febrero)
- Sentimental Value
- Sirat (22 de enero)
- Song Sung Blue
- The Voice of Hind Rajab (12 de febrero)
- Zootopia 2
HBO MAX
- The Alabama Solution
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- The Devil is Busy
- One Battle After Another
- Sinners
- Weapons
NETFLIX
- All the Empty Rooms
- Frankenstein
- KPop Demon Hunters
- The Perfect Neighbor
- Train Dreams
DISNEY+
- Elio
MUBI
- The Ugly Stepsister (23 de enero)
APPLE TV
- Come See Me in the Good Light
- F1
- The Lost Bus
PLATAFORMAS DIGITALES
- Blue Moon
- Jurassic World Rebirth
- The Smashing Machine