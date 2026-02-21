Apple, Meta, Netflix, Nvidia y Tesla: Nuevos futuros y opciones en Mexder

febrero 20, 2026

Con el objetivo de que más inversionistas minoristas participen en el mercado de derivados, MexDer, la única Bolsa de derivados en México, listó Contratos de Futuros y Opciones sobre valores del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), mejor conocido como Mercado Global, que en una primera fase incluye: Apple, Meta, Netflix, Nvidia y Tesla, cinco de las emisoras más representativas y líquidas a nivel internacional.

Con estos nuevos listados, MexDer brinda a los inversionistas la oportunidad de operar estas acciones con las ventajas naturales que brindan los derivados como son:

Tomar posiciones largas o cortas con la misma facilidad al no necesitar un préstamo de valores, como ocurre en el mercado de contado con las ventas en corto.

Además, los inversionistas pueden apalancar sus posiciones y hacer un uso más eficiente de su capital al no requerir liquidar la totalidad del costo de las acciones al momento de celebrar la operación, lo que les permite estructurar de manera óptima sus estrategias de inversión.

José Miguel De Dios, director general de MexDer, destacó:

Con estos nuevos listados, acercamos a los inversionistas mexicanos a empresas que son referentes en sus sectores, permitiéndoles diversificar su portafolio, gestionar riesgos y aprovechar oportunidades globales sin salir del mercado local.

En conjunto, estas compañías representan sectores estratégicos como tecnología, inteligencia artificial, energías limpias, plataformas digitales y entretenimiento global.

Su escala operativa, capacidad de innovación y presencia internacional las convierten en referentes para inversionistas y participantes del mercado que buscan exposición a tendencias estructurales de largo plazo en la economía mundial.

MexDer continúa fortaleciendo su oferta de productos, consolidándose como una plataforma clave para la gestión de riesgos, la innovación financiera y la integración del mercado mexicano con los mercados globales.