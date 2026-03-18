Oscar 2026: estudio analiza los momentos icónicos de las últimas ceremonias

marzo 17, 2026

El Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, mejor conocido como Oscar, es, sin duda alguna, un referente para la industria de Hollywood y el mundo al reconocer lo mejor del gremio.

Pero con lo que respecta a su ceremonia de premiación, es otra historia, y con una audiencia acostumbrada a lo inmediato, sus organizadores se han visto obligados a ir renovando su formato para recuperar su rating.

Desde su duración, su apertura, sus nominados, quién los conduce y hasta qué suceso o chisme marca la noche, estos factores han sido ingredientes clave para que esta ceremonia logre salir a flote y haya pasado de tener una de las audiencias más bajas en su historia en 2021, mientras el mundo entero lidiaba con la pandemia, a retomar la cima en 2025.

En este estudio realizado por la plataforma de entretenimiento Spoiler.mx, se comparten algunos de los momentos más memorables de las más recientes entregas de los Oscar, su rating y quién estuvo al mando de cada velada.

Año: 2021

Rating: 10.4 millones de espectadores

Host: Sin host

Oscar a Mejor Película: Nomadland.

Situación que marcó la velada:

La 93 edición de los Premios Oscar, se llevó a cabo el 25 de abril del 2021, en lugar de su fecha habitual a finales de febrero, esto debido a la pandemia de Covid-19.

La ceremonia, televisada en Estados Unidos por la ABC, fue producida por Jesse Collins, Stacey Sher y Steven Soderbergh, y dirigida por Glenn Weiss a la distancia. No tuvo presentador oficial y estuvo a punto de no llevarse a cabo en diversas ocasiones.

Año: 2022

Rating: 16.6 millones de espectadores

Host: Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes.

Oscar a Mejor Película: CODA.

Situación que marcó la velada:

Hubo varios momentos que pudieron marcar esta edición, pero el boom lo dio el actor Will Smith cuando le dio un golpe al comediante Chris Rock tras hacer una broma pesada hacia su esposa, Jada Pinkett.

Minutos después Smith recibiría su primer Oscar entre lágrimas, disculpándose por su reacción. La presentadora Amy Schumer retomaría el evento con humor cuando al regresar del corte comercial, preguntó: ‘¿De qué me perdí?’

Año: 2023

Rating: 18.8 millones de espectadores

Host: Jimmy Kimmel

Oscar a Mejor Película: Todo, en todas partes, al mismo tiempo.

Situación que marcó la velada:

Una noche cargada de emotividad con los Oscars para Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, y el regreso triunfal de Brendan Fraser, pero sin duda la noche se la robó el actor, Ke Huy Quan, quien se llevó el Oscar como Mejor Actor de Reparto, un galardón que recibió entre lágrimas y dedicó a aquellos que sueñan en grande.

“Estuve a punto de rendirme con el mío. Para todos allá afuera, por favor mantengan su sueño vivo”, expresó.

Año: 2024

Rating: 19.5 millones de espectadores

Host: Jimmy Kimmel

Oscar a Mejor Película: Oppenheimer

Situación que marcó la velada:

Este edición atrajo al público principalmente gracias al boom mediático de Barbenheimer: un fenómeno cinematográfico que explotó gracias al estreno simultáneo de Barbie y Oppenheimer. Lejos de dividirse, los fans apoyaron ambos proyectos provocando una taquilla histórica.

El suceso se extendió hasta la entrega, donde el actor Ryan Gosling, quien interpretó a Ken en Barbie, se llevó la parte musical del evento con su vibrante y muy pinky interpretación de su tema “I’m Just Ken”.

Año: 2025

Rating: 19.7 millones de espectadores

Host: Conan O’ Brien

Oscar a Mejor Película: Anora

Situación que marcó la velada:

¡Larga vida al cine independiente! El filme indie Anora se llevó la noche al coronarse como el filme del año.

“A todos los soñadores y jóvenes cineastas allá afuera, cuenten las historias que quieren contar, las que los muevan. Les prometo que jamás se van a arrepentir”, compartió Samantha Quan, co productora de la película.

“Quiero agradecer a la Academia, por reconocer una película realmente independiente. Este filme fue hecho con sangre, sudor y lágrimas de artistas independientes increíbles”, agregó Sean Baker, su director.

Año: 2026

Rating: Por determinar

Host: Conan O’ Brien

Oscar a Mejor Película: Una Batalla Tras Otra

Situación que marcó la velada:

A pesar de que todo parecía apuntar a que el enfoque de la noche sería el hate a Timotheé Chalamet luego de hacer menos al gremio del Ballet y la Ópera, y seguramente hubo muchos de ellos que se alegraron de ver cómo el Oscar se le fue de las manos siendo Michael B. Jordan el ganador a Mejor Actor de la noche.

Precisamente el highlight fue ese, una noche cargada de ‘honor a quien honor merece’ y premios que hicieron historia como el de Mejor Fotografía a Autumn Durald Arkapaw por Pecadores, el de Mejor Actriz a Jessie Buckey por su protagónico en Hamnet o el de Mejor Actriz de Reparto para Amy Madigan por Weapons, quien 40 años después de su primera nominación finalmente se llevó la estatuilla a casa.

Si bien el análisis de Spoiler.mx refleja que la premiación, que este fin de semana llegó a su 98 edición, va retomando terreno y atrayendo a nuevas generaciones, pues en los más recientes datos de audiencia reflejados en la escala de Nielsen, se ha mostrado que un porcentaje de espectadores son jóvenes y adultos de los 18 a los 49 años, que siguen la ceremonia principalmente desde sus teléfonos y tablets.

También es un hecho es que los ratings de las premiaciones de esta década están muy alejados de alcanzar las mieles de lo que se vivió a finales de los años setenta, donde los ratings alcanzaban escalas del 46.2 hasta el 55.2 millones de espectadores.