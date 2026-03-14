Películas ganadoras y nominadas del Oscar para ver en Filmelier+

marzo 13, 2026

Sin duda la entrega del Oscar es la máxima fiesta cinéfila, así como la premiación de cine más importante del mundo, y Filmelier+ es un destino obligado en esta víspera de Premios de la Academia para ver películas que ya han ganado, quedándose grabados en la historia moderna del séptimo arte, además de otras que están y han estado nominadas en diversas categorías.

Y las nominadas al Oscar 2026 son…

Nominada a Película Internacional, “La voz de Hind Rajab” recrea lo sucedido el 29 de enero de 2024, cuando voluntarios de la Media Luna Roja recibieron la llamada de emergencia de una niña de 6 años de edad que se encontraba atrapada en un auto bajo fuego en Gaza, mientras suplicaba para ser rescatada. Se estrenará el 26 de marzo. Viene de ganar el Gran Premio del Jurado del Festival de Cine de Venecia y el Premio del Jurado del Festival de Cine de San Sebastián.

“Un don nadie contra Putin” se estrenará en la misma fecha que el título anterior y tiene una nominación a Documental, muestra lo ocurrido con un profesor ruso que documenta en secreto la transformación de la escuela de su pequeña ciudad en un centro de reclutamiento de guerra durante la invasión de Ucrania. Recientemente ganó el BAFTA a Mejor Documental.

Ganadoras de ediciones anteriores

“El discurso del rey”, la historia basada en hechos reales del rey Jorge VI de Inglaterra superando su tartamudez para dar un discurso crucial en la Segunda Guerra Mundial, ganó Mejor Película, Director, Mejor Actor para Colin Firth y Guion Original.

Con “El baile del monstruo” Halle Berry ganó como Mejor Actriz gracias a su papel de Leticia Musgrove, convirtiéndose en la primera mujer afroamericana en ganar el Oscar en dicha categoría. La cinta fue nominada también a Guion Original.

Pedro Almodóvar se llevó el galardón a Guion Original por “Hable con ella”, aunque no logró llevarse el de Dirección. Muestra lo que sucede dentro de una clínica en la que las vidas de cuatro personajes fluyen en todas las direcciones, arrastrándoles a un destino insospechado.

El año pasado “Flow” fue todo un fenómeno global tras ganar Largometraje Animado con su ingeniosa trama centrada en un gato que hace un recorrido por sobrevivir en medio de una inundación junto a otros animales.

Otras ganadoras que pueden ver también son “La marcha de los pingüinos” (Documental), “Mi nombre es Tsotsi” (Película Internacional) y “El escándalo” (Maquillaje y Peinado).

Fueron nominadas, pero no ganaron

“Billy Elliot” fue candidata a llevarse Dirección, Actriz de Reparto y Guion Original, pero se quedó sin ganar ninguna categoría. Sin embargo, el niño empeñado a dedicarse a la danza se ganó nuestros corazones.

Nominada a Dirección, Actriz y Guion Original, “El secreto de Vera Drake” no logró una sola victoria, a pesa de su atrapante historia sobre una mujer humilde que en secreto ayuda a jovencitas a practicar abortos, lo cual es una actividad ilegal en el Londres de 1950.

Con una impactante historia protagonizada por un par de hermanos que descubren el pasado de su madre y la identidad de su padre, la nominada a Película Internacional “La mujer que cantaba” de Denis Villeneuve se ganó un estatus de culto, aunque no consiguió el Oscar.

Tommy Lee Jones fue nominado a Mejor Actor por “En el valle de las sombras”, donde interpreta a un veterano de guerra que investiga la desaparición de su hijo, quien tras regresar de Irak inexplicablemente se ha ausentado de su base sin permiso.

Otras nominadas disponibles para ver y que tampoco ganaron son “Black Box Diaries” (Documental), “Ernest y Célestine” (Película Animada), “Der Baader Meinhof komplex” (Película Internacional), “Escribiendo con fuego” (Documental) y “Un niño grande” (Guion Adaptado).