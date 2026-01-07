Netflix estrenará documental de la última temporada de ‘Stranger Things’

enero 6, 2026

La plataforma de streaming Netflix estrenará el próximo 12 de enero el documental ‘One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5‘, una producción que revela el proceso de creación de la última temporada de la exitosa serie y su criticado final.

La película, dirigida por Martina Radwan, sigue durante un año completo al elenco, creadores y equipo técnico durante la realización del capítulo final.

En la descripción oficial, Netflix detalló que el documental “ofrece a los espectadores una mirada al interior de los años de esfuerzo y trabajo que se invirtieron en la última entrega de la serie que definió una generación”. El proyecto es presentado como “una crónica exhaustiva tras bambalinas” que registra el proceso de despedida de la producción creada por los hermanos Duffer.

La directora Martina Radwan, conocida por su trabajo en ‘Girls State’, expresó su gratitud en la misma publicación: “Estoy infinitamente agradecida a los hermanos Duffer por confiarme un asiento en primera fila para este increíble viaje“.

El tráiler, compartido en la redes sociales de la empresa de streaming, muestra imágenes del detrás de escena de momentos cruciales de la temporada, incluyendo escenas emocionales donde Matt y Ross Duffer se dirigen conmovidos al elenco y equipo de producción.

La quinta y última temporada de ‘Stranger Things’, protagonizada por Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Finn Wolfhard, se estrenó el 31 de diciembre de 2025, cerrando una franquicia que se convirtió en un fenómeno cultural global.