Monitoreo de precios de Profeco detectó ofertas reales y simulaciones durante Buen Fin

diciembre 2, 2025

Iván Escalante Ruiz, procurador Federal del Consumidor, explicó que se revisaron precios en 29 ciudades, se visitaron 399 establecimientos y se monitorearon 46 mil productos. Indicó que Financiera para el Bienestar continúa como la remesadora que mejor paga en depósito a cuenta o transferencia. Anunció que el precio promedio nacional del litro de gasolina regular el 28 de noviembre fue de $23.58 pesos.

Para dar información a las y los consumidores sobre los productos que se comercializaron durante la pasada decimoquinta edición de El Buen Fin, personal adscrito a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevó a cabo un levantamiento de precios en 29 ciudades, informó Iván Escalante Ruiz, procurador Federal del Consumidor.

A través del programa Quién es Quién en los Precios, explicó al participar en la conferencia Mañanera del Pueblo, que encabeza la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la Profeco visitó 399 establecimientos y monitoreó 46 mil productos.

De estos productos, continuó, se encontraron algunos que presentaron ofertas reales en su precio, por ejemplo, una pantalla LED de 58” que se anunció en Walmart sucursal Santa María Coacalco, Estado de México, su precio fue constante en los monitoreos previos que se realizaron, y disminuyó durante el Buen Fin.

En el mismo monitoreo se registraron productos que presentaron una simulación de ofertas, como la pantalla de 50” a la venta en Elektra sucursal 20 de Noviembre, en Durango, Durango, cuyo precio se mantuvo, bajó antes de la campaña de compras, y subió en los días de El Buen Fin.

Los resultados sobre proveedores que ofrecieron ofertas reales y los que no, se puede consultar en la página web de Profeco y en sus redes sociales, en X @Profeco, @AtencionProfeco y @RdelConsumidor; en Facebook @ProfecoOficial y @RevistaDelConsumidorMX.

Quién es Quién en el Envío de Dinero

En apoyo a las paisanas y paisanos que mandan dinero de Estados Unidos a México, el procurador dio a conocer que Financiera para el Bienestar (Finabien) continúa posicionándose como la mejor remesadora, ya que en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia es la que mejor promedio de comisión y de tipo de cambio ofrece, por lo que en el ejercicio de envío de 400 dólares, con precios y tipo de cambio observados el 27 de noviembre de 2025, fue la que más pagó, ya que entregó $7,491.58 pesos; mientras que Xoom fue la que pagó menos al entregar $7,078.56 pesos.

En envíos en efectivo, la remesadora que más pesos dio por los dólares fue Pagaphone Smart Pay ($7,476.67 pesos) y Xoom la que pagó menos, $7,099.68 pesos.

Quién es Quién en Primera Necesidad

Al mencionar los resultados del monitoreo de precios de los 24 productos que integran la canasta del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), el titular de la Profeco recordó que su precio no debe ser mayor de $910 pesos.

Reveló que, del 17 al 21 de noviembre, el precio más bajo se registró en Soriana Híper Boca del Río, en Veracruz, que vendió la canasta en $772.80 pesos. Chedraui Selecto Colima, en La Paz, Baja California Sur, tuvo el precio más caro de $915.97 pesos.

Las tres ciudades donde en esta ocasión se revisaron los precios son: alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México; Chihuahua, Chihuahua y Zacatecas, Zacatecas. En la primera, Sumesa Bajío ofreció el precio más bajo de $852.20 pesos y el más caro fue $876.40 pesos, en La Comer Santa María La Ribera, aunque es menor al precio máximo acordado de $910 pesos.

Chihuahua, Chihuahua, anotó el precio más bajo de $775.20 pesos, en Walmart Fuentes Mares. Caso contrario, el precio más caro estuvo en Bodega Aurrera Aeropuerto, en $855.70 pesos, aunque por debajo del precio meta.

En el caso de Zacatecas, Zacatecas fue Mercado Soriana 226 la que presentó el precio más bajo de $795.20 pesos. El precio más caro fue de $911.55 pesos, en Soriana Híper 044.

Quién es Quién en los Precios de Combustibles

En Seguimiento a la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, Escalante Ruiz señaló que el precio promedio nacional del litro de gasolina regular el 28 de noviembre fue de $23.58 pesos.

En cuanto a los precios justos, refirió que del 17 al 23 de noviembre los reportes señalaron que fue de $23.19 pesos por litro, en Las Mejores Estaciones, de grupo Flash Gas, en San Salvador, Hidalgo. Por el contrario, el precio más caro que se encontró fue de $24.99 pesos, en Petromax, de Petro Seven, en Saltillo, Coahuila.

Para finalizar su intervención, Iván Escalante Ruiz anunció que ya se encuentra disponible la edición #586 de diciembre de la Revista del Consumidor, en la que se publican los estudios de calidad a quesos manchego y reguladores y no-break que estuvieron a cargo del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor. Asimismo, se pueden leer las secciones Brújula de Compra, que en esta ocasión es sobre bicicletas y patines; Finanzas Personales, con consejos para gastar menos y disfrutar más y la Tecnología Doméstica de Pan integral de caja.